عن "خطابات محمد خان".. سعيد شيمي يفوز بجائزة اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

فاز كتاب "خطابات محمد خان إلى سعيد شيمى.. انتصار للسينما"، للمصور السينمائي سعيد شيمي، بجائزة أفضل كتاب في قسم الفنون، خلال حفل توزيع جوائز اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

والكتاب هو الجزء الثاني من السلسلة التي أطلقها المصور الكبير، ويتحدث فيها عن بدايات المخرج الكبير محمد خان السينمائية، والتحديات التي واجهها، وأفكاره وطموحاته.

ويقول شيمي عن الكتاب: "ليس كتابًا بمعنى الكلمة، لكنه خطابات أرسلت لي من محمد خان الذي عاش خارج مصر ١٩ عامًا، لم تنقطع أثناءها علاقتنا"، مشيرًا إلى الناقشات السينمائية التي اعتاد خوضها من المخرج الكبير.

وأضاف شيمي: "أقدم خطابات سينما أكثر منها خطابات شخصية. رسائل تحمل معاناة مصري كان يرغب في العودة إلى بلده ويساهم في صناعة أفلام جديدة بها"، لافتًا إلى أن خان كان يريد نشر هذه الخطابات قبل موته بعام، وأنه رأى في نشرها تكريمًا لصاحبها.

نُشر من هذه السلسلة كتابان، أحدهما الحالي في معرض الكتاب، بينما سيصدر الجزء الثالث في الذكرى الثالثة لخان.