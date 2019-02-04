عمرو عبدالجليل: "أي مخرج بشتغل معاه بسلمه نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

ىصوير- محمود بكار:

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إنه لم يكن أحد يتصور على الإطلاق أن أقدم أدوارًا كوميدية، متابعًا "كنت كل ما أقول لحد عاوز أقدم كوميدي يتصدم".

وأضاف عبدالجليل، خلال ندوة بمعرض الكتاب، الإثنين، أنه راضي للغاية عن الفترة التي عمل بها في السينما قبل فيلم "حين ميسرة"، ولم تكن لديه أي مشكلات على الإطلاق، "كنت في انتظار دور كوميدي".

وأشار إلى أن خالد يوسف لا يقلد المخرج الراحل يوسف شاهين، لكن هناك أوجه شبه بينهم، وكل من عمل مع يوسف شاهين تعلم منه.

وقال إنه لم يصطدم مع أي مخرج عمل معه قبل ذلك، موضحًا: "أي مخرج بشتغل معاه بسلمله نفسي".