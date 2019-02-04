بالفيديو.. نانسي عجرم تهدي مولودتها الثالثة "ليا" أغنية خاصة

نانسي عجرم

كتب - أحمد أيوب:

أهدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الجديدة "ليا" أغنية خاصة، طرحتها اليوم الاثنين، عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت نانسي عجرم رزقت منذ أيام بمولودتها الثالثة "ليا" لتكون الشقيقة الصغرى لابنتيها إيلا وميلا، وكشفت المطربة اللبنانية عن

حملها في مولود ثالث في شهر يوليو الماضي خلال لقاء تليفزيوني على قناة "MBC".

وأصبحت النجمة اللبنانية تحمل لقب "أم البنات"، وفي لقاء سابق لها مع قناة "العربية"

قالت إنها سعيدة بهذا اللقب، وإنها تنسق مع زوجها ووالدتها كل الأمور المتعلقة بتربية ورعاية بناتها وأعمالها الغنائية.

يذكر أن من المقرر طرح ألبومها الغنائي الجديد نهاية العام الجاري 2019، وتتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين، منهم وليد سعد وطارق مدكور وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وغيرهم.