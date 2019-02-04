شاهد.. حمادة هلال يستعد لطرح أشرب شاي بعد ساعات

حمادة هلال كتبت - إيمان العوضي : أعلن الفنان حمادة هلال عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، عن طرح أغنيتة الجديدة "أشرب شاي" علي طريقة الفيديو كليب بعد ساعتين عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". العالمي "يوتيوب". ونشر هلال صورة من الكليب عبر حسابه وعلق عليها: "انتظروا كليب أشرب شاي خلال ساعتين ان شاء الله على



يذكر أن حماده هلال طرح البرومو الدعائى لأغنية "اشرب شاى"، كنوع من التشويق لجمهورة، حتي أنها تجاوزت الـ 3 ملايين مشاهدة فى خلال أيام قليلة فقط. القناة الرسمية للفنان حماده هلال على اليوتيوب".يذكر أن حماده هلال طرح البرومو الدعائى لأغنية "اشرب شاى"، كنوع من التشويق لجمهورة، حتي أنها تجاوزت الـ 3 ملايين مشاهدة فى خلال أيام قليلة فقط. شاهد برومو كليب أشرب شاي...



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