19عرضا بالمهرجان الدولي للمنودراما بقرطاج ومصر تشارك بـ"واحدة حلوة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة المهرجان الدولي للمنودراما بقرطاج 19 عرضا تتسابق في المسابقة الرسمية بالدورة الثانية من عمر المهرجان وتشارك مصر بمسرحية " واحدة حلوة"، بطولة مروة عيد وإخراج أكرم مصطفى وإنتاج مسرح الطليعة .
المهرجان تنطلق دورته الثانية يوم 25 إبريل وتستمر فعالياته حتي يوم 1 مايو 2019 ومن العروض المشاركة أيضا بالمهرجان في مسابقته الرسمية مسرحية " كل حرب وانتو بخير " لدولة فلسطين و" الميلاد المر " من السودان و" طل علي مني " من المغرب و" غوايات البهاء " من السعودية و" ادرينالين " من الاردن و" لارتيست " من ليبيا و" لم يشك شيئا " من موريتانا و" طيوشة " من الجزائر و" كحل عربي " من سوريا و" أبناء الحرب " من العراق و" الجدود " من تونس و" في حضرة جوليات " من الكويت و" تفل قهوة " من لبنان .
مروة عيد بطلة مسرحية واحدة حلوة
وتشارك فرنسا بمسرحية " L’experience de mon existence " كما تشارك السنغال بـ " le citoyen du monde " ومن مالي مسرحية " deny et denistar " أما كوت ديفوار فتشارك بمسرحية " oeil pour oeil " بينما أسبانيا تشارك بمسرحية " bodas sangre " .
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