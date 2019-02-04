شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أمير المصرى بطل "البرنسيسة بيسة" أمام مى عز الدين رمضان المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار المخرج أكرم فريد الفنان الشاب أمير المصرى" ليجسد دور البطولة أمام النجمة مى عز الدين ضمن أحداث مسلسل "البرنسيسة بيسه"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف، وإنتاج شركة سينرجى، حيث من المقرر أن يبدأ أمير تصوير أولى مشاهده خلال الأيام المقبلة، ليتلحق بفريق العمل الذى بدأ التصوير مطلع هذا الأسبوع.

وعرف أمير المصرى بـ"الواد الخيبان" عندما جسد شخصية طالب "فاشل" نجل وزير التعليم فى فيلم "مبروك أبو العلمين حمودة" بطولة النجم محمد هنيدى، ونالت الشخصية نجاحا كبيرا وقت عرض الفيلم، كذلك شارك مؤخرا فى الدراما مع الزعيم عادل إمام فى مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" ، إخراج رامى إمام، وعلى المستوى العالمى شارك المصرى فى عدة أفلام سينمائية ومنها فيلم Rosewater عام 2014، وفيلم المحارب العربى .

يشار إلى أن مسلسل "البرنسيسة بيسه" بطولة مى عز الدين، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاجا عبد العظيم، وأخرون، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج اكرم فريد فى أول تعاون درامى بينه وبين مى عز الدين .