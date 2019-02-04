محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، إن المخرج إبراهيم فخر، مخرج مسلسل "زلزال" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، يعاين أماكن تصوير العمل.
وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فريق عمل (زلزال) يواصل التحضيرات الأولية للعمل قبل انطلاق التصوير، ويمنح كل مرحلة حقها، ولا يستعجل الانتهاء منها حتى يخرج العمل بصورة تليق بالجمهور".
وتابع :"من المقرر انطلاق التصوير الأسبوع المُقبل".
"زلزال" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر والذي سبق وتعاون مع رمضان في مسلسل "ابن حلال"، وتشارك الفنانة حلا شيحة في بطولة العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| مخرج "زلزال" يعاين أماكن التصوير تمهيدًا لانطلاقه الأسبوع المُقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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