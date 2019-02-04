خاص| محمد رمضان يودع "الجيش" مطلع مارس المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد مرور أكثر من عامين، على التحاق الفنان محمد رمضان بالجيش لأداء فترة خدمته العسكرية، يستعد حاليًا لوداع هذه المرحلة، ليصبح متفرغًا لعمله الفني.

وقال محمود رمضان، شقيق "رمضان" ومدير أعماله، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه من المقرر أن ينتهي شقيقه من فترة خدمته العسكرية في 1 مارس المُقبل.

جدير بالذكر أن رمضان التحق بالجيش في يناير 2017، وحرص على الاستمرار في عمله الفني، خلال فترة الإجازات، الأمر الذي جعله يبذل مجهودًا مضاعفًا، وعُرض له خلال فترة تجنيده عدد من الأعمال، منها: مسلسل "نسر الصعيد"، مسرحية "أهلًا رمضان"، فيلم "الديزل".