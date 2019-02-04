خاص| أول تعليق من لبنى عبد العزيز عن إعادة تناول "آه من حواء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

كشفت الفنانة لبنى عبد العزيز عن عدم رفضها لتناول فيلم "أه من حواء" الذي سبق وقدمته بأبطال جدد

قالت الفنانة لبنى عبدالعزيز في تصريحات خاصة لمصراوي:" الفن عصور، وكل عصر له نجوم جدد بملامح تليق بالمرحلة".

وأوضحت:" إعادة تقدم فيلم "آه من حواء" في عمل سينمائي آخر يحمل اسم مختلف، لا يضر في شيء، لأن الفن للجميع.

ولفتت:" إعادة تقديم كلاسيكيات السينما يتطلب مجهودًا كبيرًا، ومن الممكن أن ينجح العمل الذي يتناول قصة فيلم "آه من حواء".

وأضافت:" في الماضي عُرض على الفنانة نجلاء فتحي أن تقدم عمل يتناول نفس القصة "آه من حواء"، ولكنها رفضت لأنها تعرف أنني قدمت "اه من حواء"".

يذكر أن الفنان أحمد سلامة أكد في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يتعاون في عمل سينمائي مع ابنته الفنانة سارة سلامة يحمل اسم "برج جوجو المائل"، مشيرًا إلى أن أحداث العمل مأخوذة عن الفيلم العربي (آه من حواء)، ومن المقرر البدء في تصويره عقب الانتهاء من كتابة السيناريو والاتفاق مع باقي فريق العمل".