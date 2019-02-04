شاهد.. هايدي موسى تروج لحلقتها مع أمير كرارة في "سهرانين"

هايدي موسي كتبت - إيمان العوضي : روجت المطربة هايدي موسى، نجمة ستار أكاديمي، لحلقتها ببرنامج "سهرانين" التي تحل ضيفة عليه مع الفنان أمير كرارة، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". علقت هايدي على فيديو نشرته عبر حسابها قائلة: " وأول مفاجأة هكون معاكم الجمعة الجاية في برنامج سهرانين مع النجم الفنان أمير كرارة". يذكر أن "سهرانين" هو برنامج أسبوعي يحمل الطابع الاجتماعي، ويعرض على قناة ON E الفضائية يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة.

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