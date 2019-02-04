ماذا قالت ليلى علوي عن فيلمها المغتصبون؟

صرحت الفنانة ليلى علوي أثناء استضافتها بمعرض الكتاب الدولي عن تخوفها من مشاهد كثيرة في فيلم «المغتصبون» الذي عرض عام 1989 وخاصة مشاهد الاغتصاب، وشارك في بطولة الفيلم حسن حسني وأحمد مختار وشريف صبري ومحمد كامل، ومن تأليف وإخراج شريف مرزوق.

وأكدت أن والدتها هي أكبر داعم لها في حياتها الاجتماعية والعملية وأنا تأخذ برأيها في كل أمور حياتها.

اقرئي أيضا : بالصورة.. ماذا قالت نانسي عجرم عن ابنتها «ليا»؟

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي الدرامية هو مسلسل «هي ودافنشي» في رمضان 2016 والذي يشارك في بطولته خالد الصاوي وبيومي فؤاد ومي سليم وأحمد سعيد عبد الغني، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، ومن تأليف محمد الحناوي.

وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» الذي عرض عام 2016، والذي شارك في بطولته منة شلبي ومحمد فراج وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد الشربيني، ومن إخراج يسري نصر الله ووائل مندور.

اقرئي أيضا : عادل إمام يعود للمسرح بمسرحية جديدة، ويعرضها على مسارح السعودية

وتنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»، والذي يشارك في بطولته زينة وإيناس كامل وأحمد حاتم، ومن إخراج محمد أمين، ومن تأليف محمد أمين.