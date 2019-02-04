أحمد السقا: "تم توزيع رقم هاتفي على الإعلانات واليافطات"... فما القصة؟

كشف الفنان أحمد السقا في برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، أنه قام بتغيير رقم تليفون منزله؛ لأنه كان مشابهاً لرقم تليفون السوبر ماركت الذي يقع بجوار منزله، باختلاف آخر رقم.

وصرح السقا قائلاً: «أن حد طبع نمرتي على الإعلانات وأعطاها للناس، على أساس أنها نمرة السوبر ماركت، وكل شوية يجيلي اتصالات وأقول الرقم غلط، وآخر ما زهقت بقيت آخد الطلبات من المتصلين».

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كما أعلن السقا عن سعادته في الأدوار التي يظهر فيها ضيف شرف، وخاصة في مشاركته الأخيرة في مسلسل «رحيم»، الذي كان يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي مع الفنان ياسر جلال، كما أعرب عن فخره بظهوره كضيف شرف في فيلم «حرب كرموز»، مع الفنان أمير كرارة.

والجدير بالذكر، أن الفنان أحمد السقا، يستعد لمسلسله الجديد «ولد الغلابة»، الذي سيعرض في الماراثون الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته: مي عمر، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، ومن إخراج محمد سامي، ومن تأليف أيمن سلامة.

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وكان آخر أعمال السقا الدرامية، مسلسل الحصان الأسود، الذي عرض في رمضان 2017، وشارك في بطولته: ياسمين صبري، وأحمد بدير، وشيري عادل، ومحمد علي رزق، ومحمد فراج، ومن إخراج أحمد خالد موسى.