أحمد أمين: سنقدم في أمين وشركاه، كل ما يهم المجتمع

أكد الفنان أحمد أمين، أن السبب وراء اختياره لاسم «أمين وشركاه» للعروض المسرحية التي يستعد لتقديمها خلال الأيام المقبلة، هو تكوين فرقة مسرحية تهدف لتحقيق الكثير من الطموحات الفنية والمشاريع المستقبلية، وليست البطولة المطلقة، ومن المفترض أن يشارك في بطولة مسرحية «أمين وشركاه»، ما يقرب من 20 فناناً وفنانة، وستبدأ على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم الخميس الموافق 7 فبراير، والجمعة 8 فبراير، على أن يستمر عرضها كل خميس وجمعة، وستعرض حصرياً على شاشة DMC.

اقرئي أيضا : عادل إمام يعود للمسرح بمسرحية جديدة، ويعرضها على مسارح السعودية

وأشار الفنان أحمد أمين في بيان صحفي له، أنه حريص على تقديم الموضوعات الاجتماعية، وسيعرضها بالطريقة التي يحبها جمهوره؛ مشيراً إلى أن العروض المسرحية لـ«أمين وشركاه»، كتبها نفس الذين كتبوا حلقات برنامجه الشهير «البلاتوه»، وأضاف أحمد أمين في بيانه الصحفي: «رغم إيمانى بضرورة الارتجال للمساعدة على خلق روح التناغم بين أعضاء فريق أمين وشركاه في فترة التدريب والبروفات، إلا أنه لا مجال للارتجال على المسرح؛ لأن الالتزام بالنص المسرحي هو جزء من احترام المتلقي».

اقرئي أيضا : بالصورة.. ماذا قالت نانسي عجرم عن ابنتها «ليا»؟

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان أحمد أمين، هو مسلسل الوصية، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي، مع الفنان الكوميدي أكرم حسني، وكان من إخراج خالد الحلفاوي.