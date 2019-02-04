التصريح الأول لشهيرة بعد خلعها الحجاب

فاجأت الفنانة شهيرة والفنانة سهير رمزي الجمهور بظهورهما في إحدى المناسبات الخيرية بعدما تخلَّتَا عن الحجاب، وهذا ما أثار استغراب الكثيرين؛ نظراً لأن هذا القرار جاء بعد أكثر من 25 عاماً على ارتدائهما الحجاب.

ومن جانبها قالت شهيرة إن البعض يفهم فكرة الحجاب بشكل خطأ؛ حيث إن الحجاب يعني الاحتشام، وليس له علاقة بغطاء الرأس كما يظن الكثيرون.

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وأضافت شهيرة للجميلة، أن ما فعلته هو أنها تخففت من غطاء الرأس ليس أكثر من ذلك، لكن هذا لا يعني أنها سوف تظهر بعد ذلك بملابس عارية أو غير لائقة، لكن كل ما في الأمر أنها تخلت عن الغطاء الذي كان يخفي شعرها.

وأوضحت شهيرة أنها لا ترى أزمة في ذلك، رغم علمها أنه سوف يكون هناك هجوم عليها، لذلك لابد أن يعلم الجميع أنها سيدة وصل بها العمر إلى مرحلة متقدمة، وترى أنه يجوز لها أن تتخفف من غطاء الرأس؛ لأنها أصبحت لا يطمع بها الرجال بحكم سنها.

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وأوضحت شهيرة أن مفهومها الأساسي عن الحجاب هو الاحتشام البدني والأخلاقي؛ لأن ذلك هو الأساس، وتساءلت: هل من الممكن أن ترتدي المرأة غطاء الرأس وتظهر في الوقت نفسه ساقيها أو ترتدي ملابس ضيقة؟!

لذلك الأزمة ليست في غطاء الرأس إنما في الاحتشام بشكل كامل.