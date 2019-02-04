تامر عاشور يستقبل مولودته الأولى ويختار لها اسماً غريباً

رزق الفنان تامر عاشور بمولودته الأولى، وأطلق عليها «أيام»، وهو اسم ألبومه الجديد المقرر أن يطرحه بالأسواق خلال الأيام المقبلة بعد أن شهد عدة تأجيلات، وهذا ما أثار استغراب البعض من جمهوره، الذين علقوا عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك».

وأغنية «أيام»، من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع نابلسي، وتم تصويرها كفيديو كليب بإيطاليا، ومن المقرر طرح الفيديو كليب تزامناً مع طرح الألبوم.

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يضم ألبوم «أيام» 11 أغنية، وتعاون مع عاشور في الألبوم، عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم: نادر عبدالله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيى، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيى، محمد النادي، محمد خلف، شادي حسن، مصطفى العسال، طارق مدكور، النابلسي، آسر عاشور، أحمد وجيه، أماديو، وقام عاشور بتلحين أغنيتين من الألبوم.

يذكر أن، آخر ألبومات تامر عاشور كان ألبوم «خيالي»، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات جيدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».