كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 05:32 مساءً -

شاركت الفنانة دنيا بطمة متابعيها على تطبيق “انستغرام” بمجموعة من الصور مع ابنتها غزل خلال تواجدهما في أحد المولات. وخطفت الطفلة الانظار بعدما كبرت وباتت بملامح مختلفة وأكثر جمالاً، وتشبه الى حد كبير شقيقتها الفنانة حلا الترك ووالدها المنتج محمد الترك، الامر الذي أثار ضجة كبيرة بين متابعيها الذي عبروا عن اعجابهم بالطفلة وبشعرها الكيرلي الجميل.

واختارت بطمة لابنتها ملابس “كاجوال” عبارة عن جينز مع كنزة صوفية بيضاء عليها رسم لطيف، مع حذاء رياضي من اللون نفسه، ويجاري الموضة، وبدت في غاية الجمال بعدما بات شعرها أطول.

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة دنيا بطمة كبرت وبملامح تشبه حلا الترك!.. شاهدوا جمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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