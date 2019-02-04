شاهدوا فنانة خليجية تستعرض هدية زوجها باهظة الثمن.. وموجة انتقادات لاذعة

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 05:32 مساءً -

أحدثت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب استعراضها هدية زوجها باهظة الثمن.

فقد سُمع صوتها وهي تقلّب صفحات مجلة متخصصة بعالم اليخوت البحرية وتسأل زوجها: “خلصنا؟ سويناها؟” ليؤكد هو الخبر.

وأعلنت أنه اختار لها يختاً مستعرضة الصور على المجلة. وكشفت أنها ستختار له اسم “لوما” وهو مصغّر اسمها.

إلا أن هذا أدى إلى اعتراض ابنتها نور التي طلبت أن يحمل اليخت اسمها. لكن الممثلة رفضت ذلك منعاً لإثارة غيرة ابنتها الأخرى فجر.



وعبرت عن فرحتها الشديدة بهذه الهدية وأعربت عن ذلك لزوجها وقالت: “مبروك علينا يا بوحمود”. وهو ما أطلق موجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة.

ويذكر أن إبنة الفضالة منى العتيبي أشعلت المواقع أيضاً بسبب نشرها فيديو كشفت من خلاله أنها تلقت بدورها هدية من زوجها.

وبدا من خلال المقطع المصور أن الأخير قدم لها خاتماً ثميناً. وقد عبرت له عن امتنانها.

إلا أنها لم تسلم من انتقاد بعض المتابعين الذين أعربوا عن استغرابهم استعرض النجمات وأفراد أسرهن للهدايا الثمينة التي يتلقونها بين الحين والآخر.