شيماء سيف تتغزل في زوجها على انستجرام

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لفتت الفنانة المصرية شيماء سيف الأنظار بعدما قامت بنشر صورة رومانسية جديدة لها مع زوجها مدير التصوير محمد كارتر.

شيماء نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «اللهم انى أحبه حبًا يجهله هو وتعلمه انت يارب بقدر حبي له وفقه ويسر أمره وأسعده وحقق امنياته وأسعده».

جمهور الفنانة المصرية تمنى لها السعادة مع زوجها، وعبر عن إعجابه الشديد بالصورة من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص.

يٌذكر أن الفنانة شيماء سيف احتفلت بزفافها على محمد كارتر في شهر أكتوبر الماضي في أحد الفنادق بحضور عدد كبير من الفنانين ومنهم دنيا سمير غانم، روجينا، أشرف زكي، إيمي سمير غانم، محمد رمضان، لقاء سويدان، ونجوم مسرح مصر، وأحيا الحفل محمد حماقي.

شيماء قالت إنها مازالت تشعر بالغربة وأنها مخطوفة، وتحن كثيرا للعودة لوالدتها، وقصت بعض الطرائف التي حدثت لها منذ زواجها من كارتر وخاصة مع المطبخ.

الفنانة الكوميدية قالت إن زوجها يعشق الأكل بينما هي لا تجيد الطبخ كثيرا، ودائما ما كان يعلق سلبا على أكلاتها، ولذلك خدعته في أحد المرات واشترت له طعام وأوهمته أنه من صنعها.