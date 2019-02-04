محمد حماقى يستعد لاحياء حفل عيد الحب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب المصري محمد حماقى، لاحياء حفل “عيد الحب” يوم 14 فبراير الجارى، داخل أحد فنادق التجمع الخامس، بصحبة فرقته الموسيقية، حيث يحتفل أيضاً وسط جمهوره بألبومه الجديد “كل يوم من ده” للمرة الثانية حيث يحيى الحفل الأول بعد الألبوم يوم الخميس 7 فبراير.

وكان المطرب المصري قد طرح ألبومه، الذي يحمل اسم “كل يوم من ده” فى شكل جديدة من خلال 20 أغنية تعاون فيهم مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادى، والتوزيع الموسيقى: توما، وتميم، ونادر حمدى، ورامى سمير.

والجدير بالذكر أن ألبوم “كل يوم من ده” يتكون الـ “سي دى” الأول “A SIDE” يضم 10 أغنيات وهم “يزلزل”، و”كل يوم من ده”، و”ليلى”، و”عيونى سهرانة”، و”صور”، و”وأعمل ايه”، و”بقيت معاه”، و”يا غربة”، و”م البداية”، و”يا ستار”، بينما “B SIDE”، فيضم أغنيات “قدام الناس”، و”كفاية حلول وسط”، و”راضينى”، و”راسمك فى خيالى”، و”لا عتاب ولا حيرة”، و”الحكاية حكايتنا”، و”عاش من شافك”، و”خلينا زاى ما إحنا”، و”قالو عنك”، وخدنى اليك”.