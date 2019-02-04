إجابة غير متوقّعة من جان يمان على سؤال محرج!

متابعة بتجــــــــــــرد: خلال وجوده في أحد المطاعم مع زميلته الممثلة التركية ديميت أوزديمير وبرفقة بعض أعضاء فريق عمل مسلسل “الطائر المبكر”، لاحق بعض الصحافيين النجم التركي الوسيم جان يمان بطل المسلسل.

وكان الصحافيون مصرّون على سؤاله عن حقيقة وجود علاقة حب بينهما، وذلك بسبب الشائعات الكثيرة التي انتشرت حول ارتباطهما عاطفياً.

وأثناء خروج يمان من المطعم، اقترب منه احد الصحافيين وأحرجه بسؤال صريح عن قصة الحب قائلاً: “ننتظر خروجكما أنت وديميت معاً من المطعم يداً بيد”، فسارع يمان للرد نافياً هذه الشائعات بالقول: “ستنتظرون كثيراً”.