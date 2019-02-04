هل كايلي جينر حامل بطفلها الثاني؟

متابعة بتجـــــــــــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورةٍ نشرتها نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر لها مع حبيبها مغني الراب ترافيس سكوت عبر تطبيق انستغرام وعلقت عليها كاتبةً: “طفل رقم 2؟”
وظنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنّ كايلي تُلمّح إلى حملها بطفلها الثاني من حبيبها أو إلى أنها تخطط لإنجاب طفل آخر بعد مرور حوالي عام على إنجابها طفلتها الأولى ستورمي.
والجدير ذكره أنّه بعد ساعاتٍ على نشر الصورة نفت كايلي خبر حملها.
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A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 2, 2019 at 9:08pm PST
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