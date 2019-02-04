كنزة مرسلي تنشر اول صورة من كليبها الجديد، شاهدوا لوكها

نشرت الفنانة كنزة مرسلي على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام اول صورة من كليب اغنيتها الجديدة حيث ظهرت بلوك جديد مميز.

وشوقت كنزة الجمهور على العمل المنتظر، معلناً ان الكليب سيبصر النور قريباً.

نذكر ان كنزة صورت هذا الكليب الجديد مع شركة لايف ستايلز ستوديوز التي اعتمدت خطة جديدة للتسويق من خلال صفحات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقد استخدمت الشركة نوع جديد من الدعاية للكليب من خلال طرح فيديو عبر صفحاتها علي سوشيال ميديا تتحدث فيه كنزة عن تعاونها مع الشركة للمرة الثانية وفي الخلفية مشاهد وموسيقي من اغنيتها الاولي مع لايف ستايلز ستوديوز ” ملكة سبأ “والتي كانت بلهجة المصرية .

الأغنية الجديدة ستكون بالهجة الجزائرية وتتعاون فيها مع الشاعر عبده سعود والحان طارق قادم، ومن المقرر ان يتم طرح الكليب خلال الأيام القادمة، وقد تم تصويره في تركيا مع المخرج زياد خوري وكانت الشركة رصدت له ميزانيه كبيرة من اجل ان يظهر بصورة وجودة عالية.

الكليب هو التعاون الثاني بين كنزه وشركة لايف ستايلز ستوديوز بعد “ملكة سبأ” والتي حققت نجاح جماهيري كبير وحققت نسبة مشاهده عالية، وتعتبرها كنزة بدايتها الاحترافية في المجال الغنائي.