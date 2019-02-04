قمر عن حبيبها السابق بعد فضحها لـ"خيانته ومثليته": "يُهددني بقتل ابني"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصاعدت أزمة الفنانة اللبنانية قمر مع حبيبها السابق الذي كشفت عن خيانته لها سريعًا، لتصل إلى تلقيها تهديدات بقتل ابنها الوحيد "جيمي".

ونشرت قمر مجموعة صور على حسابها الشخصي في "إنستغرام"، بها رسائل من حسابات مزيفة تهددها بقتل ابنها الوحيد، كما كشفت عن صور حبيبها السابق، ووجهت له الشتائم بطريقة قاسية، لتحذره من الاقتراب من ابنها.

ووجهت الفنانة اللبنانية اتهامًا صريحًا لحبيبها السابق بإرسال التهديدات، مشددة على أنها لا تخاف منه وأن روحها ستقدمها فداء لابنها الوحيد.

وأفادت في رسائلها شديدة اللهجة، أنها ستظهر في بث مباشر خلال ساعات، لكي تشرح تفاصيل الأزمة أمام جمهورها.

وكانت قمر كشفت في وقت سابق عن خيانة حبيبها لها مع رجل آخر ليتطور الأمر بينهما إلى خلافات وصراعات وصلت إلى مرحلة التهديدات المباشرة بإلحاق الأذى بها وابنها.