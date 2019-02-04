شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد عبد الواحد فى حفل المهرجان السعودى للخيل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان السعودي فؤاد عبد الواحد حفل غنائي بالرياض في المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيّة" حيث قدم "أنا أصدق" التي تخطت حاجز الأربعة ملايين مشاهدة واستماع على اليويتوب، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وأعرب فؤاد عبد الواحد متحدثاً للجمهور الحاضر من كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعائلات والشباب، عن سعادته بنجاح حفلاته الغنائية أمام الجمهور السعودي، شاكراً حضورهم وتواجدهم، وعلى التنظيم الرائع الذي تخلل مشاركته في هذا المهرجان الذي يجمع ما بين الفن والثقافة والتاريخ والترفيه، وقال: "أشكر دعوة إدارة المهرجان على تواجدي أمام هذا الجمهور السعودي الكبير، أشكر تفاعلكم، أشكر وجودكم، وأتمنى دائماً أن أكون عند حسن ظنكم"، وأضاف: "والقادم مع الجمهور السعودي وللجمهور السعودي والخليجي والعربي أفضل وكثير".

وأوضح فؤاد عبد الواحد أنه يستعد لمجموعة أخرى من الحفلات في مدينتي الدمام وجدة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عنهم عند موعدهما، مؤكداً حرصه على التواصل المستمر مع الجمهور السعودي في جميع المدن والمهرجانات.