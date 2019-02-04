شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مهران رئيسا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان ايام القاهرة للمونودراما أن الدكتور سامح مهران سيكون رئيساً للجنة التحكيم بالدورة الثانية من عمر المهرجان التي ستقام في السابع من فبراير ٢٠١٩ علي مسرح مركز الهناجر للفنون تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم. الدكتور سامح مهران كاتب مسرحي ومخرج ويتولي حاليا منصب رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر و التجريبي وتولي من قبل أيضا الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون. يذكر أن المخرج ناصر عبدالمنعم سيقدم ورشة عن الممثل والمونودراما في إطار الدورة الثانية لملتقي أيام القاهرة للمنودراما التي سيتم افتتاحها بالعرض المسرحي "سأموت في المنفي " للممثل غنام غنام .

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