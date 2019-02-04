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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برومو وأفيشات فيلم "يوم العرض" قبل طرحه فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق عمل "يوم العرض" أفيشات الفيلم المقرر طرحه بالسينمات فى موسم شم النسيم المقبل، بطولة إيهاب فهمى وندى بهجت.
"يوم العرض" يدور حول صاحب مسرح يتعرض لعملية نصب من زملائه، لم يتحمل هذه الصدمة ونقل على إثرها للمستشفى ليفارق الدنيا ، ويقرر ابنه الانتقام لوالده ، وتصور معظم المشاهد داخل أحد المسارح .
يوم العرض
الفليم يشارك فيه بطولته الفنان أحمد صيام وأحمد فهمى ، وحسام الجندى، و كلوديا، محمد عبد الجواد، محمد السعدنى، منير مكرم، سامح بسيونى، محمد الغريب، محمد العزب، بهاء الخطيب، أحمد فاروق، رامى اوريج، الطفلة مريم عمرو، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، فكرة وإخراج بيبرس الشهاوى.
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