شكرا لقرائتكم خبر عن شوف خدع المخرج والجرافيك فى كليب "مافيا" لمحمد رمضان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه كليب "مافيا" للنجم محمد رمضان، والذى مر على طرحه أكثر من شهر، وما زالت المشاهدات على موقع "يوتيوب" فى تزايد مستمر، حيث أبهر رمضان جمهوره بكليب مميز فى تصويره وإخراجه وفى التقنيات المستخدمة .

ياسر سامي مخرج الكليب أكد أنه استخدم الجرافيك بشكل كبير في العمل لدرجة أقنعت المُشاهد أنه تم تصويره فى لوكيشن حقيقى بمحال وكازينوهات وشوارع واقعية وليست مجرد جرافيك، وأن عدد الأشخاص المشاركين فى تصويره من الممثلين والكومبارسات اعداد كبيرة جدا .

وتابع سامى، المفاجأة أن اكثر من نصف الكليب جرافيك، مثل استخدم حوالى صفين فقط من الأشخاص على عكس ما ظهر فى الكليب من أعداد كبيرة، وهو ما ساهم فى تخفيض التكاليف الانتاجية للكليب



أثناء وضع الجرافيك



استخدام احدى السيارات بالجرافيك



جانب من الكليب



جرافيك



وضع الجرافيك على أحد الأشخاص

يذكر أن الكليب ورقصة رمضان أصبحا ترند على "يوتيوب" من وقت عرضه في اول السنة، كل مواقع التواصل الاجتماعى، كما نشر محمد رمضان فيديوهات من مختلف دول العالم مثل استراليا وأمريكا وانجلترا مما يؤكد نجاح الاغنية على المستوى العالمى.