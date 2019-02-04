محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
نشرت الفنانة دنيا فؤاد مجموعة صور من كواليس مسلسل "قيد عائلي" عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"
وظهرت فيها رفقة عدد من نجوم العمل من بينهم الفنانة ميرفت أمين، وبوسي والمخرج تامر حمزة.
وكتبت: "من كواليس مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج الشاطر جدًا تامر حمزة والقمر ميرفت أمين والجميلة بوسي، يُعرض ابتداء من 2 مارس على قناة cbc".
مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، ميريهان حسين، هدى، صبري فواز، نبيل عيسى، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا فؤاد تنشر صور من كواليس "قيد عائلي" وتكشف عن موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.