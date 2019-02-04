حامد الشراب يحتفل بمرور عام على "خطبته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفل الفنان حامد الشراب، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، بمناسبة مرور عام على احتفاله بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى "مريم".

ونشر "الشراب" صورة تجمعهما، معلقًا "عدت سنة وكانت أحلى سنة، 4 فبراير 2018".

يُذكر أن أخر أعمال الفنان حامد الشراب هو مسلسل "سرايا حمدين" من بطولة سامح حسين، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن إخراج سيف يوسف.