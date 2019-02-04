ميراي بانوسيان: “مجنون فيكي” لا يستوفي الشّروط تمثيليًا

إنّها الممثّلة ميراي بانوسيان، “أمّ طعّان” حلّت ضيفة على إذاعة “لبنان الثقافة” واستقبلها الدّكتور عماد عبيد في برنامجه الأسبوعي “العمر مشوار” فتأثّرت، وبكت وضحكت وتفاجأت وغنّت…

ميراي تحدّثت عن شخصيّة “أم طعّان” وانضمّ إليها الممثّل منير كسرواني وتحدّثا عن أعمالهما السّابقة وعن تحضيرهما لعمل مسرحي جديد وعندما سألهما د. عماد إن كان المجتمع اللبناني ما زال يستمتع بهذا النوع من المسرحيات أجاب منير: نحن نتوجّه إلى فئة المثقّفين الذين يضحكون للفنّ وليس للتنانير القصيرة!

أعطي صفة لـ:

– منير كسرواني: وفيّ

– شربل خليل: ذكيّ

– بيار شماسيان: قمّة الهضامة

– مارينال سركيس: هضامة وطيبة

– يوسف حدّاد: بساطة الطّفل

– ميراي بانوسيان: “خوتة” مع عاطفة

تفاجأت ميراي بعدد من المداخلات منها للممثّلة مارينال سركيس التي اثنت على شخصيّة صديقتها واعتبرت أنّها لم تأخذ حقّها تمثيلاً وبدورها أثنت ميراي على دور مارينال في مسلسل “ثورة الفنانين” واعتبرت أنّ “شمعة” تستحقّ التنويه والجوائز. والممثّل يوسف حدّاد وجّه تحيّة وشكر إلى الممثل منير كسرواني لأنّه هو من فتح له المجال على مسرحه كما عيّد ميراي لمناسبة عيد ميلادها وأثنى على علاقته بها وبعائلتها وهي بدورها اعتبرته أفضل الممثّلين.

من أفضل؟

– ممثّل: وسام حنّا ويوسف حدّاد

– ممثّلة: مارينال سركيس

– فنّان: وائل كفوري وآدم

– فنّانة: جاهدة وهبة، شيرين عبد الوهاب وكارلا رميا

– مسلسل: ثورة الفلاّحين

ميراي تحدّثت بكلّ صراحة عن حياتها الشخصيّة وسفرها إلى بجيكا ووجعها وإيمانها وتأثّرت واعترفت أنّ “العمر مشوار” يُضحك ويُبكي ويُفاجئ، شكرت د. عماد وكلّ من فاجأها وتحدّثت بصراحتها عن مسلسل “مجنون فيكي” واعتبرت أنّه لا يستوفي الشّروط تمثيليًّا!

نعم أم لا؟

– كي تنجح اليوم لا بدّ من تقديم تنازلات؟ نعم

– أندم على سفري إلى بلجيكا؟ لا

– جمّعت ثروة؟ لا

– مع وضع مجزرة الأرمن طيّ التّأريخ و”عفا الله عمّا مضى”؟ أكيد لا

– ممكن أن أسافر إلى تركيا؟ لا

– كلّ منتج له جماعته؟ نعم

– ممكن أن أشارك في Celebrity Duets؟ نعم

– مع الزواج المدني؟ لا

– مع إقرار قانون الإعدام؟ لا

– مع إغلاق وزارتي الثقافة والتربية؟ كما هي الآن نعم ولكن إن قامتا بعملهما بطريقة صحيحة فطبعًا لا.