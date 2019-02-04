المطربة نادية مصطفي تدعو أصدقاءها وجمهورها بالرضا والتفاؤل 

دعت المطربة نادية مصطفى جمهورها وزملائها بالرضا والتفاؤل وذلك من خلال مقال كتبتها على حسابها الشخصي قالت فيه (لا تؤذي قلبك

وتتسبب في شيخوخته المبكرة ،

فالحياة لا تحتاج منك غير

الرضا والتبسم ..!

لا تجعل عمرك يقف إنتظارا لأحد ،

ولا تقضيه ندما على مافات ..

ولا تأسف على جميل زرعته لاحد ولم يثمر،ولا تحزن على أمر كتبه الله عليك وإن آلمك ..!

فهي حياة واحدة سنحياها ثم نموت، تعلم كيف تجعلها بسيطة ممتعة

ولا تأخذها على محمل الجد أبدا ،

فوالله إنها زائلة فانية..

لاتغير طبعك لترضيهم ,لاتبدل صوتك لتعجبهم ,لاتخالف مبدأك لتوافقهم ،لاتتصنع لتنال رضاهم، أنت لك بصمة ونكهة خاصة فعش

بمايرضي رب العالمين ثم يرضيك ''

كن أنيقاً بفكرك ، بأفعالك وأخلاقك ، ستجذب إليك قلوب الناس وإن كانوا لا يعرفونك..

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