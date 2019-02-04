شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد شيكو وهشام ماجد فى كواليس مسلسل "اللعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل "اللعبة" تصوير مشاهدهم فى الديكورات المخصصة للعمل للنجم شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحى المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

بوستر مسلسل اللعبة وننشر صور من كواليس العمل جمعت بين هشام ماجد وشيكو واحمد فتحى وفريق الإخراج وأخرون من النجوم، وانطلق التصوير نهاية الأسبوع الماض فى مدينة الشيخ زايد. ويضم المسلسل نخبه كبيرة من النجوم بجانب شيكوو وهشام ماجد، ومنهم ؛ أحمد فتحى محمد ثروت مى كساب ميرنا جميل سامى مغاورى عارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

شيماء سيف

هشام ماجد وشيماء سيف

كواليس اللعبة

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