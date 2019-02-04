شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة صلاح عبد الله للمخرج سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صلاح عبد الله، على توجيه رسالة تهنئه للمخرج سامح عبد العزيز، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر. وكتب "عبد الله"، قائلا: " بحلاوة روحك بدرس خصوصى ابتدينا وكبرنا وفجرنا الكباريه وعملنا الفرح في الحارة حمد الله على السلامة يا موحة يا جميل قوى المخرج الرائع سامح عبد العزيز". وكان المخرج سامح عبد العزيز، قد خرج من السجن بعفو رئاسى مطلع الأسبوع الماضى، وقال إنه تعلم الكثير من التجربة والأزمة التى كان يمر بها الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه بعدما خرج للنور قرر اتخاذ العديد من الخطوات المختلفة ويضعها فى حياته.

صلاح عبد الله

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