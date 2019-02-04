شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم محمد حماقى "كل يوم من ده" يتصدر قائمة الأكثر مبيعا فى فيرجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر ألبوم النجم محمد حماقى المبيعات داخل فيرجين ميجا ستور، واعتلى صدارة ترتيب الألبومات ليصبح رقم 1 في قائمة الأكثر مبيعاً، بعد أيام قليلة من طرحه فى الأسواق.

ألبوم "كل يوم من ده"، لا يزال يحقق نجاحات كبيرة، حيث أعلنت الشركة المنتجة، عن نفاد الطبعة الأولى من الألبوم، فى وقت قياسى.

واستطاع ألبوم "كل يوم من ده"، تصدر مواقع التواصل الاجتماعى ومؤشرات البحث عبر جوجل، كما تصدر الألبوم تريند "يوتيوب" فى مصر، ووصلت نسبة مشاهدة الألبوم حتى الآن لأكثر من 40 مليون مشاهدة على "يويتوب".

وتعاون محمد حماقى فى البوم "كل يوم من ده" مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادى، والتوزيع الموسيقى: توما، وتميم، ونادر حمدى، ورامى سمير.

ألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ "سي دى" الأول "A SIDE" يضم 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".