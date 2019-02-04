خاص| أحمد سلامة يتعاون مع ابنته "سارة" في فيلم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
يستعد الفنان أحمد سلامة للمشاركة في بطولة فيلم جديد يحمل اسم "برج جوجو المائل"، ويتعاون فيه مع ابنته الفنانة الشابة سارة سلامة.
وقال سلامة في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سيشارك في بطولة فيلم "برج جوجو المائل"، إلى جانب ابنته سارة، وسيقوم بدور والدها ضمن أحداث العمل.
وتابع "الفيلم مأخوذ عن الفيلم العربي (آه من حواء)، ومن المقرر البدء في تصويره عقب الانتهاء من كتابة السيناريو والاتفاق مع باقي فريق العمل".
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