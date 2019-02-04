هبة مجدي لـ"الخليج 365": أنا ست "كيادة" مع "السقا" في "ولد الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

تواصل الفنانة هبة مجدي تصوير أحداث دورها في مسلسل "ولد الغلابة"، مع الفنان أحمد السقا في أحد الديكورات الرئيسية للعمل.

وقالت هبة في تصريحات لـ"الخليج 365" إنها تقدم خلال أحداث العمل شخصية سيدة "كيادة"، تتعامل مع طليقها –الشخصية التي يقدمها السقا- على طريقة "كيد النسا".

وأشارت إلى أن الشخصية التي تلعبها مختلفة وجديدة عليها، فكل الأدوار التي كانت تظهر فيها كانت عبارة عن فتاة طيبة وبريئة، أما في هذا العمل يختلف الأمر تمامًا.

وأكدت أنها بدأت في تصوير العمل منذ ما يقرب من شهر، كي تستطيع أن تنتهي من تصوير مشاهدها في العمل قبل حلول الشهر الكريم.

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وإدوارد وكريم عفيفي وسامية الطرابلسي وصفاء الطوخي وفايق عزب وهادي الجيار وريم سامي وعفاف رشاد.