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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:
أعلنت الناقدة ماجدة خير الله عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جائزتين من جوائز مهرجان جمعية الفيلم، المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائزه السبت 9 فبراير الجاري.
وكتبت أن الفنان ماجد الكدواني حصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "تراب الماس"، بينما حصلت الفنانة ميرهان مجدي "كوكي" على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ورد مسموم".
يُذكر أن الدورة الأخيرة من المهرجان تنافس على الجوائز فيها، أفلام: (بلاش تبوسني) للمخرج أحمد عامر، و(زهرة الصبار) للمخرجة هالة القوصي، و(حرب كرموز) للمخرج بيتر ميمي، و(تراب الماس) للمخرج مروان حامد، و(يوم الدين) للمخرج أبو بكر شوقي، و(ورد مسموم) للمخرج أحمد فوزي صالح، و(ليل خارجي) للمخرج أحمد عبدالله السيد، إضافة إلى (طلق صناعي) للمخرج خالد دياب والذي عُرض في الافتتاح.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم.. ماجدة خير الله تعلن عن أفضل ممثل وممثلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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