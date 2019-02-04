كانجانا رانوت تخرج عن صمتها: من الخطأ ان يهاجمني كريش

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 03:03 مساءً - يبدو أنّ المشكلة القائمة بين النجمة كانجانا رانوت Kangana Ranaut ومخرج فيلمها الجديد كريش لم تنتهِ بعد، حيث ذكرت مصادر صحافية أنّ الأزمة تجددت بين الإثنين في أثناء تصوير فيلم " Manikarnika"، حيث اتهم المخرج كريشي النجمة رانوت بسرقة مجهوده وطرده من الإخراج ليخلو لها الجوعلى حدّ وصفه.



وأضافت المصادر، أنّ رانوت تحدثت حول هذا الموضوع مؤخرًا، كاسرة حاجز الصمت حول هذه القضية، حيث صرحت إلى أحد الصحافيين بعد عودتها من جنيف يوم السبت 2 شباط/ فبراير، وهي تسير نحو سيارتها في المطار، قائلة: " من الخطأ أن يهاجمني كريش بهذه الطريقة، إذا كان على حق، يمكن المضي قُدمًا وإثبات ذلك، ولكنّ التشهير بواسطة التحدث إلى وسائل الإعلام، لن يساعده." تابعوا ايضا: كانجانا رانوت تكشف عن الملصق الثاني لفيلم Manikarnika



وأضافت رانوت منتقدة نجوم الفيلم، بعد سؤالها عن الاتهامات الموجهة إليها من مخرج فيلمها الذي أنسحب قبل أن يكمل تصويره، والمؤلف أبيفا أسراني، والممثلين سونو سود، ومشتى تشاكرابورتي: "لجميع الناس الذين يقولون إنّ دوري قد اقتُطع منه، أو قمت بحذف أو زيادة بعض المشاهد، وأود أن أقول إنّ أيًّا كان المكان الذي حققته، سواء كممثلة فائزة بالجائزة الوطنية 3 مرات أو مخرجة، لقد حصلت عليه وفق جهد وعرق ومعاناة، ولم يُعط لي ." تابعوا ايضا: كانجانا رانوت تدعم حملة قتل ديبيكا بادوكون

كما تحدثت رانوت مطولًا عن عملها الشاق، وأضافت في النهاية: "أود أن أقترح أن يصنع كريش سونو سود، ومشتى تشاكربورتي، وأبورفا أسراني فيلمًا عظيمًا ليعلّمني درسًا."



يشار إلى أنّ فيلم " Manikarnika " أصبح من أكبر الأفلام السينمائية في العام ، حيث أشاد الناس بالنجمة كانجانا رانوت كمخرجة وممثلة. 5

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