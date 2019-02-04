نانسي عجرم تعبر عن سعادتها بإطلاق عمل جديد لمولدتها “ليا”

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 02:34 مساءً -

كشفت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ عن سعادتها بوضعها مولدتها الثالثة “ليا” حيث اشارت الى انها تشعر بأحاسيس لأول مرة، وفاجأت متابعيها ومحبيها عندما كشفت أنها ستقدم عملاً فنياً لطفلتها المولودة حديثاً ستطلقه اليوم، حيث كتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“كأنو هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عيشا وعم بشعر فيا …. ليا” ، مضيفة “غدًا على قناتي الخاصة باليوتيوب”.

يذكر ان الفنانة نانسي عجرم وضعت مؤخراً طفلتها الثالثة والتي أطلقت عليها إسم “ليا”، وقدم لها التهاني بالمولودة الجديدة العديد من الفنانين والممثلين وأبرزهم الفنانة إليسا، الفنان تامر حسني، والفنانة شيرين عبد الوهاب.