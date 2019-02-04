شكرا لقرائتكم خبر عن "بابيت ماستر" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان جيرارميه للفيلم الخيالي والان مع التفاصيل

منحت جائزة لجنة التحكيم الكبرى في الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الفيلم الخيالي في جيرارميه (شرق فرنسا)، مساء الأحد، إلى الفيلم الأمريكي "بابيت ماستر: ذي ليتليست رايخ" لسونيا لاجونا وتومي ويكلوند، على ما أعلن المنظمون في بيان، وفقا للعين الإخبارية.

ويتمحور الفيلم على دمى نازية شيطانية صغيرة تقتل كل ما يعترض طريقها. ويشارك في هذا الفيلم الممثل الألماني الشهير أودو كير.

وقد حضر كير (74 عاماً) وهو مخرج وكاتب سيناريو ومنتج أيضاً إلى جيرارميه؛ حيث كرم، السبت. وقد عرضت أفلام شارك فيها مثل "فليش فور فرانكنشتاين" و"بلايد" و"ميلانكوليا".

ونال "بابيت ماستر" كذلك جائزة الجمهور وأفضل موسيقى أصلية (فابيو فريتزي).

ومنحت جائزة لجنة التحكيم مناصفة إلى فيلمين سويديين "انيارا" لبيلا كاغرمان وهوغو ليلايا و"ذي أنثينكبل" لمجموعة "كريزي بيكتشرز". وفاز الفيلم الأخير بجائزة النقاد ولجنة تحكيم الشباب.

كما رأس لجنة التحكيم المخرجان وكاتبا السيناريو والمنتجان والممثلان بنوا ديليبين وغوستاف كيرفين.

وعرض حوالي 50 فيلماً خلال المهرجان الذي انطلق الأربعاء.

وحل مهرجان جيرارميه مكان مهرجان افورياز وهو يقام في محطة التزلج هذه الواقعة في منطقة فوج شرق فرنسا منذ عام 1994. وبات الآن أهم مهرجان لأفلام الخيال في أوروبا.