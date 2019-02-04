Feb 04, 2019
احيا النجم تامر حسني حفلاً غنائيًا ضخمًا داخل أحد الفنادق النيلية في القاهرة.
وقبل ان يعتلي تامر المسرح، قدم احمد عصام عرضًا فنيًا مبهرًا تضمن عرضاً للالعاب النارية مصحوبة بالموسيقى تراقص عليها الحضور وأبهر محبيه بعرض مدهش ومختلف ومتنوع بتقنيات عالية.
ثم اقتحم تامر حسني المسرح وقدّم “عيش بشوقك” حيث تعالت الصيحات وهتافات الإعجاب. وقدم تامر أيضًا أنجح اغانيه 100 وش، كفاياك أعذار ، بنت الايه وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يقتحم المسرح بأغنية “عيش بشوقك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.