مصممة الأزياء إيمان الفلامرزي تطلق عطرها الجديد

أطلقت مصممة الأزياء الإماراتية الشهيرة إيمان الفلامرزي بالتعاون مع شركة توب برفيومر بدبي نوعين جديدين من العطور وتأتي الخطوة كأول تجربة للفلامرزي في عالم العطور وقد كسرت قاعدة الشركات التي تطرح نوعاً واحد في البداية ، و تأتي الثقة من شركة توب برفيومر بما تنتجه لخبرتها الواسعة في عالم العطور من ناحية الإنتاج و البيع وتم إنتاج نوعين من العطور ، و الذي استغرق وقتاً وجيزاً حتى بات جاهزاً .

وفي تصريحات خاصة قالت إيمان الفلامرزي أن كل نوع يرمز إلى قيمة ، مبينة ذلك بالقول :

“النوع الأول وهو بلو يرمز إلى البحر وصفاء السماء فيما يرمز النوع الثاني نايت لراحة وسكون الليل ” .

و لأناقة الإختيار فقد استوحت النوعين معاً من جزيرة سيشل التي زارتها و تحظى عندها بقيمة و محبة كبيرتين .

و للثقة المتبادلة تم طرح العطرين ليتناسب مع كافة الأذواق و كل منهما له رونقه الخاص ورائحته المميزة ، و قد حرصت إيمان في تركيب نوعي العطر الجديدين على ابتكار رونق خاص و جديد لكل منهما .

و شكرت بوتيك توب برفيومر لتعاونه معها مؤكدة على إستمرارية التشارك معه .

أما المدير التنفيذي لتوب برفيومر السيد ماجد الغامدي فتحدث بداية عن إيمان الفلامرزي فوصفها بصاحبة الاسم الواسع الشهرة في الإمارات و الخليج، مشدداً على قيمة التعاون معها في الوقت الراهن وفي المستقبل

وتحدث عن العطرين اللذين تم طرحهما فأشار إلى أن الحلة الإمارتية والعربية حاضرة فيهما معا .

وقال:”العطر أولاً هو شهرة للمنتج الإماراتي وهذا هو هدفنا، ومن جهة أخرى نتميز عن باقي الشركات بأن اللمسة أو الحلة الإماراتية وحتى العربية موجودة في تركيب النوعين معا .

وعبر عن ارتياحه لردة فعل المستهلك بعد وقت قصير من طرح النوعين إذ قال بأنها جاءت مميزة والحمد لله ، مشيرا إلى أنها خطوة أولى ليس إلا ، واعداً بتكرار التجارب ومع إيمان الفلامرزي تحديداً .

وعن كسره لقاعدة طرح نوع واحد قال : ” طرحنا النوعين لثقتنا مع من نتشارك و لثقتنا بما ننتجه بالخبرة الازمة و الإبداع في المجال ، فقد استوفينا كل شروط النجاح والقبول لدى المتلقي ، والقادم سيكون أفضل بإذن الله تعالى”.