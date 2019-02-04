هل طلب ترافيس سكوت الزواج من كايلي جينر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجّ ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأمريكية ليلة أمس الأحد بالعروض الصّاخبة التي أطلقها مُغنّي الراب العالمي "ترافيس سكوت"، إلى جانب المُغنّي آدم ليفين، وذلك في فترة ما بين شوطي مُباراة السوبر بول السنوية.

وفي لفتة طريفة من نوعها، تمّ تقديم ترافيس إلى الجُمهور عن طريق الشّخصية الكرتونية الفُكاهية "سبونج بوب"، ووصل سكوت إلى المسرح ضمن عروض النيران؛ لكن ومع هذا لم يكن أداؤه مُبهرًا بحسب ما قاله الجمهور، وذلك لأنه تمّ تخفيض الصّوت في أغانيه التي احتوت على شتائم وكلامًا غير مُلائم.

وبينما كان الوالد ترافيس يُغنّي على المسرح، كانت ابنته "ستورمي" في الكواليس تُشاهد والدها على شاشة التلفاز، ووالدتها كايلي جينر تُصوّرها، حيث علّقت على الفيديو الذي نشرته لها بعبارة "لا تُقدّر بثمن".

ولأنّه كان هُناك الكثير من الشائعات حول زواج ترافيس سكوت من كايلي جينر مؤخرًا، توقّع الجُمهور أن يتقدّم لخطبتها في حفل السوبر بول؛ لكن انتهى الحفل دون أن يُقْدم على تلك الخُطوة.