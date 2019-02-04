وعد ملحم بركات: أنا خيالُ والدي لكنّني لا أشبهه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُكمل الفنان وعد، شعلة والده الموسيقار الرّاحل، ملحم بركات، على السّاحة الفنية، وذلك بعد أنْ أطلق منذ حوالي سنة، باكورة أعماله التي حملت عنوان "شو ذنبو المغروم"، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر، نزار فرنسيس، وتوزيع المايسترو، ايلي العليا.

وتحدّث وعد لـ"فوشيا"، عن تحضيراته الفنيّة للفترة المقبلة، بالإضافة إلى الأمور المختلفة، المتعلقة بخوضه معترك الغناء.

وتطرّق الفنان الشاب إلى الانتقادات، التي تطاله على بعض أعماله، وكذلك حقيقة رفض والده الموسيقار لخوضه الغناء، خاصّة وأنّ هناك من الأشخاص، علّقوا في هذا السّياق، أنّ الابن بدأ الغناء، بعد وفاة والده.