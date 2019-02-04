ديو المشاهير: أنابيلا هلال تحتفلُ بعيد الحبّ مُبكرًا.. ومنى أبو حمزة تخوضُ تجربة المسرح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدتْ حلقة أمس الأحد، من برنامج المسابقات الشّهير "ديو المشاهير"، العديد من الأحداث المميّزة، والتي بدأت بغناء الإعلامية، منى أبو حمزة، أحد اعضاء لجنة التحكيم، أغنية أجنبية على المسرح، خلال عزف الموسيقار، أسامة الرحباني على البيانو.

وشارك النجم السوري، ناصيف زيتون، عددًا من المتسابقين في الغناء على المسرح، من بينهم الفنانة اللبنانية ليليان نمري، والتي كعادتها، اختارتْ "لوك" طريفًا من أجل غناء "مش عم تظبط معي"، إلى جانب زيتون.

وإلى جانب نمري، غنّى زيتون إلى جانب الإعلاميّ، طوني بارود، والفنان الكوميديّ الشّاب عباس جعفر، والذي قدّم معه فقرة طريفة على المسرح، خلال غناء "قدا وقدود"، كما شارك زيتون في ميدلي مميّزة إلى جانب المتسابقين.

وتألّقتْ الفنانة الشّابّة، ماريتا الحلاني، والتي حلّتْ ضيفة على البرنامج إلى جانب المتسابقة، دولي عياش، وعلّق عدد كبير من الجمهور، أنّهما قريبتا الشبه من بعضهما، كما قدّمتْ ماريتا، ديو مميزًا، إلى جانب شقيقها الوليد، والذي يُشارك في البرنامج كمُتسابق، حيث قدّما سويًا اغنية "Vivo Per Lei".

أما الإعلامية اللبنانية، أنابيلا هلال، مقدّمة البرنامج، فقرّرتْ الاحتفال مُبكرًا بعيد الحبّ، واختارتْ اللّون الأحمر لإطلالتها، مُتألّقة بفستان من تصميم Alexandre Vauthier.

وفي نهاية الحلقة، خرجتْ دولي عياش من المنافسة، بعد حصولها على أقلّ نسبة تصويت من بين المتسابقين، لينتهي مشوارها في البرنامج.