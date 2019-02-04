أحلام تهنئ أنغام على برنامجها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على تهنئة صديقتها الفنانة أنغام، ببرنامجها الجديد "الزمن الجميل"، الذي يُعرض على شاشة تليفزيون أبو ظبي. وعلقت أحلام عبر صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "أود أن أبارك لكم كبار فناني الوطن العربي مع حفظ الألقاب بالتأكيد، أنغام وأسما لمنور ومروان خوري". وتابعت: "بداية رائعه وأكيد الأيام القادمة راح نستمتع معاكم ومع الزمن الجميل عبر تليفزيون أبو ظبي مبروك والنجاح حليفكم، أحبكم". فيما ردت الفنانة الكبيرة أنغام قائلة: "الله يبارك فيكي يا حبيبة الكل". برنامج "الزمن الجميل"، هو برنامج اكتشاف مواهب، وعرضت أولى حلقاته يوم الجمعة 1 فبراير على شاشة أبو ظبي الفضائية، وشارك في لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، المطربة المغربية أسما لمنور.

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