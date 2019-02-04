- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشرت الفنانة منة فضالي صور تجمعها بالفنان أحمد رزق، من كواليس تصوير فيلمهما الجديد "إتيكيت" بدولة الكويت، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعلقت "فضالي" على الصور قائلة: "صباحو والله زمان يا رزق واحشني الشغل معاك يا صاحبي، عقبال كتير يا رب، فيلم إتيكيت فيلم للأستاذ نايف الراشد، فيلم كويتي، التوفيق من الله".
جدير بالذكر أن منة فضالي تنتظر طرح فيلم "زنزانة 7" في دور العرض، ويشارك في بطولته أحمد زاهر ونضال الشافعي، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- منة فضالي وأحمد رزق في كواليس فيلمهما الجديد بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.