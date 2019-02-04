بالصور والفيديو.. لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد دنيا المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بصور وفيديوهات من احتفالها بعيد ميلاد صديقتها الفنانة دنيا المصري، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي يا دنيا"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. يُذكر أن لقاء سويدان ودنيا المصري تشاركان في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير" وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي . المسلسل بطولة الفنان أحمد بدير، والفنانة سوسن بدر، ومجدي كامل.

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