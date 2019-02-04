عرض "خلصانه بشياكة" على شبكة نيتفليكس

بدأت شبكة "نيتفليكس" في عرض مسلسل "خلصانة بشياكة" ضمن المسلسلات والأعمال الدرامية التي تقدمها الشبكة لروادها.
المسلسل يجسد أحداث الصراع بين الرجال والنساء، ولكن في إطار كوميدي، حيث يتحول ذلك الصراع علىمدار حلقات المسلسل إلى حرب عالمية ثالثة يموت فيها كل البشر في العالم، عدا الرجال والنساء المتواجدين في مصر، وذلك بسبب فرق التوقيت، إلا
خلصانة بشياكة من تأليف آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، ومن إخراج هشام فتحي، محمود سليم، ومن انتاج شركة BIG productions.
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