بالصور.. أم كلثوم تعود للحياة في ذكرى وفاتها

كتبت.. دينا دياب

أعادت مسرحية سيرة الحب كوكب الشرق أم كلثوم على خشبة مسرح البالون الي الحياة في ذكرى رحيلها.

الفنانة نهلة خليل التي تجسد شخصية أم كلثوم قالت "أعيش حالة حب غنائية مع بليغ حمدي في الأوبريت الغنائي الاستعراضي " سيرة حب" الذي يتناول جوانب عديدة من حياة الموسيقار "بليغ

حمدي"، وسعيدة أن عرضه تزامن مع ذكرى وفاة أم كلثوم".

المسرحية إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، بطولة الفنانين إيهاب فهمي، مروة ناجي، مجدي صبحى، أحمد الدمرداش، ناصر عبدالحفيظ ، شريف عواد، أحمد الأمير، ، سمية درويش،

رشا سامى العدل، أحمد الشريف، شيكو، عمرو أصلان، عماد عبد المجيد، سيد عبدالرحمن، هاني عبد الهادي

ديكور : محمد الغرباوي، خدع : إيهاب جمعة، اضاءة : شريف البرعى، خبير التجميل : إسلام عفيفى، توزيع موسيقى وقيادة اوركسترا : محمد ابو اليزيد، منفذي الإخراج : محمد شافعي ، تأليف الكاتب الكبير أيمن الحكيم أيمن الحكيم، إخراج د. عادل عبده فارس المسرح الاستعراضي .